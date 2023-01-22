Канадцы не одобрили призыв постпреда при ООН воевать с Россией ради Украины

Заявление постоянного представителя Канады при ООН Боба Рэя об украинском кризисе разозлило его соотечественников. Своим мнением на этот счет поделились пользователи Twitter.
Так, дипломат призвал мировое сообщество объединиться против России ради поддержки Украины. Канадцы напомнили, что необязательно противостоять одной стране, чтобы помогать другой.
«Неправильно, Боб. Канада не пойдет воевать. Украина — коррумпированная страна, которую втянули в эту прокси-войну, чтобы ослабить Россию», — написал один из пользователей.
«Завязывайте уже с вечными войнами. Необязательно с кем-то бороться, только если это в экономических интересах США и хорошо с точки зрения американской пропаганды», — отметил другой юзер.
«Россия уже выиграла этот конфликт против НАТО, и в глубине души вы тоже это знаете. Как далеко зайдет Запад, чтобы не потерять лицо?» — поинтересовался еще один комментатор.
Ранее стало известно о решении канадских властей передать 200 бронеавтомобилей Senator украинской стороне. Речь идет о пакете военной помощи на сумму 67 миллионов долларов.