Четверо пожилых албанцев избили сербского подростка в Косово

В непризнанной республике Косово агрессивные албанцы напали на 15-летнего юношу. По словам сербского подростка, злоумышленниками были люди пожилого возраста, сообщило местное СМИ.
Юноша рассказал, что шел спокойно по улице, когда рядом проезжал автомобиль. Из салона в его адрес что-то кричали. Пострадавший понял лишь, что мужчины разговаривали на албанском. Юноша не стал ничего говорить в ответ.
Машина остановилась, из нее вышли четверо мужчин и набросились на ребенка. После избиения преступники вытащили из его куртки телефон. Албанцы никак не объяснили причину своей агрессии.