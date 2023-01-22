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Четверо пожилых албанцев избили сербского подростка в Косово

Происшествия
Четверо пожилых албанцев избили сербского подростка в Косово

В непризнанной республике Косово агрессивные албанцы напали на 15-летнего юношу. По словам сербского подростка, злоумышленниками были люди пожилого возраста, сообщило местное СМИ.

Юноша рассказал, что шел спокойно по улице, когда рядом проезжал автомобиль. Из салона в его адрес что-то кричали. Пострадавший понял лишь, что мужчины разговаривали на албанском. Юноша не стал ничего говорить в ответ.

Машина остановилась, из нее вышли четверо мужчин и набросились на ребенка. После избиения преступники вытащили из его куртки телефон. Албанцы никак не объяснили причину своей агрессии.
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