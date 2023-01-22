В США объяснили, что послужит толчком для начала отправки танков Leopard на Украину

Для старта масштабных поставок танков Leopard украинской армии Соединенные Штаты должны предоставить ВСУ хотя бы одну собственную бронированную машину Abrams. Об этом заявил влиятельный американский конгрессмен Майкл Маккол.
Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол объяснил в интервью телеканалу ABC News, что Германия и другие члены НАТО ждут от Соединенных Штатов явного лидерства в вопросах военной помощи киевскому режиму.
«Если бы мы объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один… они бы (европейские участники Североатлантического альянса. — Прим. ред.) предоставили танки Leopard», — отметил Маккол.
Он напомнил, что танки Leopard немецкого производства используются не только бундесвером, но и десятком армий других участников западного военно-политического блока.