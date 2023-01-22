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В Сети появились фото с британскими тральщиками, подготовленными для передачи ВМС Украины

Армия
В Сети появились фото с британскими тральщиками, подготовленными для передачи ВМС Украины

Великобритания готовит к передаче Украине два тральщика Sandown, списанных из состава боевого британского флота еще в 2021 году.

О передаче кораблей сообщили британские СМИ. Позже в Сети появились фотографии тральщиков. Речь идет о бывших кораблях HMS Ramsy и HMS Blyth, которые после переименования стали называться M310 «Чернигов» и M311 «Черкассы». Однако отправлять их пока что некуда.

Источники утверждают, что на тральщиках уже находятся украинские экипажи, которые прошли подготовку в Британии. Точной информации о дате передачи кораблей Украине пока нет, как и сведений о месте их будущего размещения.
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