В Сети появились фото с британскими тральщиками, подготовленными для передачи ВМС Украины

О передаче кораблей сообщили британские СМИ. Позже в Сети появились фотографии тральщиков. Речь идет о бывших кораблях HMS Ramsy и HMS Blyth, которые после переименования стали называться M310 «Чернигов» и M311 «Черкассы». Однако отправлять их пока что некуда.