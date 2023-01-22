ЕС нарастил поставки редкоземельных металлов из Китая через Россию

Уровень экспорта редкоземельных металлов из Китая на рынок ЕС транзитом через Россию заметно увеличился в 2022 году. Об этом сообщается в материале Bloomberg.
Так, за январь-октябрь 2022 года объем добытых в КНР и транспортированных через РФ в Евросоюз редкоземельных металлов достиг 36 074 тонны. Это вдвое выше, чем в 2021 году.
Причем некоторые из этих металлов могут применяться в оборонной промышленности. Эта логистическая цепочка работает вопреки антироссийским санкциям и показывает зависимость ЕС от этой продукции, заявил основатель норвежской фирмы Norge Mining Майкл Вурмсер.