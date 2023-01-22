Московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с узбекским АГМК

Столичный футбольный клуб «Спартак» выиграл первый товарищеский матч в 2023 году.
Товарищеский матч между «Спартаком» и узбекским АГМК состоялся на стадионе «Джебель-Али» в Дубае 22 января. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:1. В составе «Спартака» голами отметились Даниил Зорин, Александр Соболев и Кейта Бальде, который проводил первую игру за московский клуб.
Красно-белые ушли на зимний перерыв РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. На счету «Спартака» 36 очков. Лидерство в таблице удерживает «Зенит», который набрал 42 балла.