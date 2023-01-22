В Новосибирске 11-летний мальчик обиделся на родителей и сбежал из дома

В Новосибирске ведут поиски 11-летнего мальчика, об исчезновении которого стало известно сегодня, 22 января.Об этом сообщает НГС, ссылаясь на представителя отряда «ЛизаАлерт».
По данным организации, школьник ушел из дома рано утром, однако обратно не вернулся. Близкие забили тревогу и обратились к специалистам.
«Вчера у него с отцом состоялся достаточно серьезный разговор, связанный с провинностью. Ребенок однажды уже пропадал. Сейчас по сути дела обиделся на родителей или напугался, видимо, посчитал несправедливым то, что его отчитали», — рассказали волонтеры.
Основные приметы пропавшего: рост – 120 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в черно-красную куртку, темные штаны, того же цвета шапку и сапоги.