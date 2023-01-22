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Аналитик Васильев назвал четыре главных фактора укрепления рубля на следующей неделе

Экономика
Аналитик Васильев назвал четыре главных фактора укрепления рубля на следующей неделе

Американский доллар на следующей неделе может ослабнуть до 67-70 рублей. Таким прогнозом в беседе с агентством «Прайм» поделился главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

По его словам, курс евро установится в пределах 73-76 рублей, а юаня — 9,9-10,3 рубля. Укреплению отечественной валюты будут способствовать четыре фактора. Первый — январский налоговый период, в течение которого экспортеры до конца месяца будут активно продавать валюту.

Вторая причина — рост нефтяных котировок из-за увеличения спроса на китайское черное золото. Васильев считает, что стоимость нефти марки Brent на предстоящей неделе может составить 90 долларов за баррель.

В-третьих, свою роль сыграет снижения спроса на валюту со стороны импортеров. И наконец, последний фактор — возобновление Центробанком валютных операций в рамках бюджетного правила. Продажи регулятора идут из резервов и покрывают бюджетные поступления от нефти и газа, объяснил аналитик.
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