Аналитик Васильев назвал четыре главных фактора укрепления рубля на следующей неделе

По его словам, курс евро установится в пределах 73-76 рублей, а юаня — 9,9-10,3 рубля. Укреплению отечественной валюты будут способствовать четыре фактора. Первый — январский налоговый период, в течение которого экспортеры до конца месяца будут активно продавать валюту.