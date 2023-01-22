Аналитик Васильев назвал четыре главных фактора укрепления рубля на следующей неделе

Американский доллар на следующей неделе может ослабнуть до 67-70 рублей. Таким прогнозом в беседе с агентством «Прайм» поделился главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
По его словам, курс евро установится в пределах 73-76 рублей, а юаня — 9,9-10,3 рубля. Укреплению отечественной валюты будут способствовать четыре фактора. Первый — январский налоговый период, в течение которого экспортеры до конца месяца будут активно продавать валюту.
Вторая причина — рост нефтяных котировок из-за увеличения спроса на китайское черное золото. Васильев считает, что стоимость нефти марки Brent на предстоящей неделе может составить 90 долларов за баррель.
В-третьих, свою роль сыграет снижения спроса на валюту со стороны импортеров. И наконец, последний фактор — возобновление Центробанком валютных операций в рамках бюджетного правила. Продажи регулятора идут из резервов и покрывают бюджетные поступления от нефти и газа, объяснил аналитик.