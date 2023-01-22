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Побывавший на Луне астронавт Базз Олдрин женился в 93 года

Общество
Побывавший на Луне астронавт Базз Олдрин женился в 93 года

Побывавший на Луне астронавт Базз Олдрин женился в 93 года. Его супругой стала давняя избранница, доктор Анка Фаур. Счастливыми фотографиями молодожены поделились в социальных сетях.

Олдрин женился прямо в свой день рождения. Фаур стала четвертой супругой астронавта, который в 1969 году вместе с Нилом Армстронгом был первым человеком, ступившим на Луну. Бракосочетание прошло 20 января.

«Мы соединились священным браком на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и взволнованы, как сбежавшие подростки», — написал Олдрин в Twitter.
Побывавший на Луне астронавт Базз Олдрин женился в 93 года

Он отметил, что рад представить новую супругу. До Фаур Олдрин был женат трижды. Первая избранница родила астронавту троих детей. Затем он женился в 70-х и 80-х годах.
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