Побывавший на Луне астронавт Базз Олдрин женился в 93 года. Его супругой стала давняя избранница, доктор Анка Фаур. Счастливыми фотографиями молодожены поделились в социальных сетях.
Олдрин женился прямо в свой день рождения. Фаур стала четвертой супругой астронавта, который в 1969 году вместе с Нилом Армстронгом был первым человеком, ступившим на Луну. Бракосочетание прошло 20 января.
«Мы соединились священным браком на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и взволнованы, как сбежавшие подростки», — написал Олдрин в Twitter.
Он отметил, что рад представить новую супругу. До Фаур Олдрин был женат трижды. Первая избранница родила астронавту троих детей. Затем он женился в 70-х и 80-х годах.