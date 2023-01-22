Врет и не стесняется: Борис Марцинкевич об «энергетической независимости» Борреля

Заявления главы евродипломатии о достижении «энергетической независимости» от РФ Евросоюзом — ложь. Значительная часть энергопоставок в Старый Свет все еще отправляется из России. Причем речь идет не только о газе, но и о нефти и ядерном топливе. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал эксперт по геоэнергетике, публицист Борис Марцинкевич.