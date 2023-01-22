Врет и не стесняется: Борис Марцинкевич об «энергетической независимости» Борреля

Заявления главы евродипломатии о достижении «энергетической независимости» от РФ Евросоюзом — ложь. Значительная часть энергопоставок в Старый Свет все еще отправляется из России. Причем речь идет не только о газе, но и о нефти и ядерном топливе. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал эксперт по геоэнергетике, публицист Борис Марцинкевич.
Сегодня, 22 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Diário заявил, что Евросоюз якобы смог преодолеть энергетическую зависимость от России.
«На мой взгляд, Боррель врет. Могу напомнить, что поставки сжиженного природного газа из России по итогам прошлого года в Европу увеличились на 25%. Не прекращаются поставки через газотранспортную систему Украины. Не прекращаются поставки по "Голубому потоку" и "Турецкому потоку". Не прекращаются поставки по магистральному нефтепроводу "Дружба". Еще могу напомнить, что по-прежнему ядерное топливо производства корпорации "Росатом" используется на атомных электростанциях Венгрии, Болгарии, Финляндии», — рассказал эксперт.
Недавно агентство Bloomberg сообщило, что Германия сможет пережить текущий отопительный сезон без российского газа, который раньше был основным на ее рынке. Однако неясно, сможет ли ФРГ сформировать нужные запасы топлива без импорта из России и в следующие зимы.