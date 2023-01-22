Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Американцы назвали безответственными действия Трампа и Байдена с секретными документами

Политика
Американцы назвали безответственными действия Трампа и Байдена с секретными документами

Большая часть опрошенных американцев осудила тот факт, что бывший президент США Дональд Трамп и нынешний глава Белого дома Джо Байден хранили секретные документы в неподходящих для этого местах.

Согласно данным опроса ABC News/Ipsos, 77% респондентов назвали безответственными действия Трампа с секретной документацией. Против Байдена в этом же вопросе проголосовали 64% американцев.

Если говорить о серьезности действий политиков, то Трампа в этом плане поддерживают 43% граждан. Только 20% считают, что действия Байдена в ситуации с документами «были серьезнее» его предшественника.

Ранее сообщалось, что в частном доме Байдена в Делавэре были обнаружены еще шесть секретных документов.
байден сша трамп секретные документы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду