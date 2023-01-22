МИД Британии сообщил об обсуждении с НАТО будущих поставок танков на Украину

Великобритания уже обсуждает с союзниками по НАТО поставки на Украину немецких танков Leopard 2 и другой боевой техники, заявил глава МИД страны Джеймс Клеверли.
В интервью телеканалу Sky News Клеверли сообщил, что уже скоро «украинцы восторжествуют». Министр выразил надежду на то, что все страны пойдут и дальше в вопросе поддержки Киева.
«Мы хотим быть уверенными в том, что украинцы восторжествуют и что это произойдет в скором времени», — отметил Клеверли.
Министр добавил, что в Киеве настаивают на поставках танков, считая, что их передача поможет им отбросить наступление российской армии и вернуть себе «захваченные территории».