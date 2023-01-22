Журналист Манукян: США хотели организовать в Крыму собственную базу

США понимают, что РФ не отдаст Крым ни при каких условиях, но идут на эскалацию на фоне приближающегося краха киевского режима. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.
Стремления Вашингтона содействовать ВСУ по вопросу захвата Крыма представляют собой настоящее безумие. Об этом написал автор The American Conservative Род Дреер.
Журналист Вадим Манукян обратил внимание на то, что Белый дом специально усиливает напряженность вокруг сложившейся ситуации. Американцы не могут смириться с крахом планов по превращению территории полуострова в западный плацдарм.
«США прекрасно понимают, что Россия Крым не отдаст ни при каких обстоятельствах, поскольку полуостров является принципиальной точной сборки новых российских территорий, которые мы начали возвращать с 2014 года. Для Соединенных Штатов это оказалось большой пощечиной. Ни для кого не секрет, что они хотели организовать в Крыму собственную базу и выселить Черноморский флот, поставив базу НАТО, шантажируя Москву», — констатировал эксперт.
Блогер также усомнился в перспективности действий Белого дома. При этом выразил уверенность в скором падении существующей в «незалежной» власти.
«США пытаются устроить реваншизм, отдавая себе отчет, что это серьезная эскалация. После диверсии на Крымском мосту Украина лишилась большого количества инфраструктурных объектов, поняв, что в ответ на диверсии будет очень больно. У США ничего не получится, а у киевского режима получится только, скорее всего в этом году, завершить свое существование. Украинские граждане будут свободны от нацистов и влияния Вашингтона», — констатировал Манукян.
Ранее политолог Владимир Брутер призвал не слушать Алексея Арестовича. Эксперт полагает, что бывший советник руководителя «незалежной» продолжает заниматься дезинформацией.