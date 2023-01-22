Петербургские коммунальщики неудачно забили сваю и превратили Дунайский проспект в реку

Коммунальная авария произошла на Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге. Всю проезжую часть залило водой из-за прорыва трубы.
Уровень воды на дороге поднялся до бамперов машин. Очевидцы сообщают, что некоторые участки затопило по колено. На проспекте образовалась пробка, так как машины двигаются с небольшой скоростью, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не затопить салоны.
На место аварии прибыли коммунальные службы. Они отключили от водоснабжения затопленную заправку и обследуют место происшествия. Сообщается, что рабочие нового путепровода забили сваю в водопровод, что и привело к прорыву.
Городская инфраструктура регулярно подкидывает петербуржцам сюрпризы. Приход зимы только увеличил количество аварий на теплосетях и других коммуникациях. Однако в преддверии холодов администрация Северной столицы во главе с Александром Бегловым отчиталась, что город полностью готов к зиме.