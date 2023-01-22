Петербургские коммунальщики неудачно забили сваю и превратили Дунайский проспект в реку

Уровень воды на дороге поднялся до бамперов машин. Очевидцы сообщают, что некоторые участки затопило по колено. На проспекте образовалась пробка, так как машины двигаются с небольшой скоростью, чтобы не создавать аварийных ситуаций и не затопить салоны.