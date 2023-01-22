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Саперы приступили к обыску самолета с «бомбой» на борту в Греции

Происшествия
Саперы приступили к обыску самолета с «бомбой» на борту в Греции

В Афинах совершил посадку самолет авиакомпании Ryanair. Воздушное судно вылетело из Польши. Сейчас лайнер обыскивают саперы. Всех посторонних из салона эвакуировали.

Отметим, что над греческой территорией воздушное судно сопровождали истребители F-16. Эта мера обусловлена полученным ранее сообщением о том, что на борту авиалайнера якобы заложена бомба.

Ранее злоумышленники «заминировали» пассажирский борт, летевший из Перми в индийский штат Гоа. Командиру воздушного судна пришлось совершить экстренную посадку в Узбекистане.
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