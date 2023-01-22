Екатерина Мизулина подготовила обращения по туру Инстасамки в России

Мизулина обратила внимание, что сбежавшая в Дубай Инстасамка использует нецензурную лексику, а также пропагандирует запрещенные вещества и неподобающее поведение. По мнению члена ОП, концерты певицы в России нужно запретить, поскольку на них могут попасть несовершеннолетние.