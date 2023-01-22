Екатерина Мизулина подготовила обращения по туру Инстасамки в России

Рэп-исполнительница и блогер Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) по-прежнему готовится проехать с туром по России, но концерты могут отменить. Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина подготовила обращения, которые касаются выступлений артистки.
Мизулина обратила внимание, что сбежавшая в Дубай Инстасамка использует нецензурную лексику, а также пропагандирует запрещенные вещества и неподобающее поведение. По мнению члена ОП, концерты певицы в России нужно запретить, поскольку на них могут попасть несовершеннолетние.
В ответ Зотеева заявила, что изменит репертуар и откажется от мата и старых песен. Однако глава Лиги безопасного интернета все равно собирается принять меры.
«Обращения по концертному туру исполнителя Инстасамки подготовлены, но пока не направлены», — написала Мизулина в Telegram-канале.
Член ОП задалась вопросом, поддерживает ли рэп-исполнительница спецоперацию, раз уехала из страны. Глава Лиги безопасного интернета напомнила, как блогер отвечала подписчиками в соцсетях, что Россия «не ее место» и там «не ее вайб».
Мизулина поинтересовалась, зачем тогда артистке приезжать обратно в РФ? Член ОП убеждена, что Инстасамка не соскучилась по аудитории, как утверждает. Певица хочет провести тур исключительно в коммерческих целях, резюмировала глава Лиги безопасного интернета.