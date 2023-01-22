Польские журналисты сравнили Шольца с прячущимся страусом из-за ситуации с танками Leopard

Польские журналисты высмеяли власти Германии из-за неопределенной позиции Берлина относительно отправки немецких боевых танков Leopard на Украину.
Журнал Wprost опубликовал карикатуру прямо на своей обложке, на которой изображен канцлер ФРГ Олаф Шольц. Польская пресса просто сравнила Германию со страусом, который при испуге прячет голову в песок.
Не исключено, что СМИ получили заказ от руководства Польши подтолкнуть Германию к принятию необходимого для Варшавы решения.
Ранее сообщалось, что среди депутатов бундестага возникли политические споры из-за нежелания Олафа Шольца предоставлять Украине танки Leopard.