В ГИБДД раскрыли алкогольные пристрастия пойманных автомобилистов в Тюмени

Инспекторы отметили, что в основном автомобилисты пили алкоголь в разных видах: пиво, водку, ликер. Один водитель сказал, что кроме кваса ничего не употреблял. В его крови было обнаружено 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.