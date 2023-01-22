В ГИБДД раскрыли алкогольные пристрастия пойманных автомобилистов в Тюмени

В ГИБДД по Тюменской области рассказали о напитках, которые употребляли пьяные водители, прежде чем сесть за руль.
Инспекторы отметили, что в основном автомобилисты пили алкоголь в разных видах: пиво, водку, ликер. Один водитель сказал, что кроме кваса ничего не употреблял. В его крови было обнаружено 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Среди нарушителей также оказался 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101, который ехал на машине с супругой из гостей, не имея водительских прав. Всего за выходные инспекторы ГИБДД поймали 35 автомобилистов с признаками опьянения.