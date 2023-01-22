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Россиянам назвали три самых полезных продукта против бессонницы

Общество
Россиянам назвали три самых полезных продукта против бессонницы

Многие россияне страдают от бессонницы каждую ночь. Некоторые продукты помогут избавить человека от «ночного бдения».

Одним из наиболее действенных в этом направлении эксперты «ИноСМИ» назвали банан. Он позволяет успокоить нервную систему. Более того, в нем содержится витамин В6.

«Снотворным» эффектом также обладает молоко. В составе есть триптофан и пептиды. Оба элемента благоприятно влияют на организм и позволяют заснуть без проблем.

Триптофан содержится и в пшене. Чтобы не бодрствовать всю ночь, специалисты рекомендуют употреблять этот продукт перед сном.

Однако есть и продукты, от которых перед сном стоит отказаться. В первую очередь это кофе. Напиток возбуждает нервную систему. Подобным эффектом обладает и крепкий чай. После чашки такого напитка заснуть будет сложно.

Воздержаться стоит и от острой пищи. Она вызывает неприятные ощущения в желудке. Жжение и расстройство не способствуют качественному сну.
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