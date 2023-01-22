Россиянам назвали три самых полезных продукта против бессонницы

Многие россияне страдают от бессонницы каждую ночь. Некоторые продукты помогут избавить человека от «ночного бдения».
Одним из наиболее действенных в этом направлении эксперты «ИноСМИ» назвали банан. Он позволяет успокоить нервную систему. Более того, в нем содержится витамин В6.
«Снотворным» эффектом также обладает молоко. В составе есть триптофан и пептиды. Оба элемента благоприятно влияют на организм и позволяют заснуть без проблем.
Триптофан содержится и в пшене. Чтобы не бодрствовать всю ночь, специалисты рекомендуют употреблять этот продукт перед сном.
Однако есть и продукты, от которых перед сном стоит отказаться. В первую очередь это кофе. Напиток возбуждает нервную систему. Подобным эффектом обладает и крепкий чай. После чашки такого напитка заснуть будет сложно.
Воздержаться стоит и от острой пищи. Она вызывает неприятные ощущения в желудке. Жжение и расстройство не способствуют качественному сну.