Тренер Харрис объяснила, почему семиминутные тренировки эффективнее часа работы в зале

Семиминутные тренировки могут оказаться эффективнее часа работы в зале. Такое мнение озвучила фитнес-тренер Сесилия Харрис.
Специалист перечислила преимущества подобной активности. По ее словам, высокоинтенсивные сессии помогут подавить голод и снижают риск получения травмы. Их также легче встроить в свой распорядок дня.
«Если вы захотите выйти за пределы своей зоны комфорта на час, скорее всего, мозг отреагирует не позитивно, а стрессом и беспокойством, убеждая вас не делать этого», — приводит слова Харрис The Sun.
Фитнес-тренер выделила еще одно преимущество непродолжительных тренировок. Она убеждена, что такой вид физических нагрузок положительно влияет на мотивацию заниматься спортом.