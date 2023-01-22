Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тренер Харрис объяснила, почему семиминутные тренировки эффективнее часа работы в зале

Общество
Тренер Харрис объяснила, почему семиминутные тренировки эффективнее часа работы в зале

Семиминутные тренировки могут оказаться эффективнее часа работы в зале. Такое мнение озвучила фитнес-тренер Сесилия Харрис.

Специалист перечислила преимущества подобной активности. По ее словам, высокоинтенсивные сессии помогут подавить голод и снижают риск получения травмы. Их также легче встроить в свой распорядок дня.

«Если вы захотите выйти за пределы своей зоны комфорта на час, скорее всего, мозг отреагирует не позитивно, а стрессом и беспокойством, убеждая вас не делать этого», — приводит слова Харрис The Sun.

Фитнес-тренер выделила еще одно преимущество непродолжительных тренировок. Она убеждена, что такой вид физических нагрузок положительно влияет на мотивацию заниматься спортом.
фитнес-тренер сесилия харрис семиминутные тренировки спортзал
Военкоры ФАН
Лучшие в аду