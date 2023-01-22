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Парикмахер посоветовала вспенивать шампунь в руках перед нанесением на кожу головы

Общество
Парикмахер посоветовала вспенивать шампунь в руках перед нанесением на кожу головы

Как правильно мыть волосы, рассказала парикмахер салона красоты Ventura Hair Studio в Великобритании.

Девушка сняла и выложила в соцсетях видео, в котором описала семь шагов этой процедуры. В первую очередь нужно полностью намочить волосы. Вспенив шампунь в руках, его наносят на пряди и втирают в кожу. Смыв средство, нужно повторить процедуру еще раз. Перед нанесением кондиционера следует выжать остатки воды из волос.

«При добавлении кондиционера или бальзама избегайте корней — иначе они быстро загрязнятся вновь», — рассказала парикмахер.

Смывать средство лучше прохладной водой. Благодаря этому чешуйки волос закроются максимально правильно, рассказала сотрудница Ventura Hair Studio.
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