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Певица Бритни Спирс сменила имя после нервного срыва

Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс сменила имя после нервного срыва

Американская певица Бритни Спирс вызвала недоумение у поклонников. Исполнительница опубликовала неожиданное заявление в социальных сетях и сообщила, что сменила имя.

Текст поста Спирс был сумбурным, но из него стало понятно, что певица сменила имя на Ривер Ред. Оно уже появилось в профиле артистки в социальных сетях.

«Я сменила имя на Ривер Ред! Смотреть на это и прыгать без страха», — написала Спирс.

Недавно стало известно, что у артистки случился нервный срыв. Вместе со своим супругом Сэмом Асгари она отправилась в ресторан. В заведении Спирс устроила скандал, а посетители начали снимать ее на смартфоны.

Это вывело исполнительницу из себя, а Асгари просто покинул ресторан. Позже он написал в соцсетях, чтобы люди не верили всему, что пишут в прессе.
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