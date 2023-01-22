Певица Бритни Спирс сменила имя после нервного срыва

Американская певица Бритни Спирс вызвала недоумение у поклонников. Исполнительница опубликовала неожиданное заявление в социальных сетях и сообщила, что сменила имя.
Текст поста Спирс был сумбурным, но из него стало понятно, что певица сменила имя на Ривер Ред. Оно уже появилось в профиле артистки в социальных сетях.
«Я сменила имя на Ривер Ред! Смотреть на это и прыгать без страха», — написала Спирс.
Недавно стало известно, что у артистки случился нервный срыв. Вместе со своим супругом Сэмом Асгари она отправилась в ресторан. В заведении Спирс устроила скандал, а посетители начали снимать ее на смартфоны.
Это вывело исполнительницу из себя, а Асгари просто покинул ресторан. Позже он написал в соцсетях, чтобы люди не верили всему, что пишут в прессе.