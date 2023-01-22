Турецкий «Бешикташ» намерен отказаться от трансфера российского полузащитника Баринова

«Бешикташ» хочет отказаться от трансфера полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова.
Турецкий «Бешикташ» не станет подписывать контракт с 26-летним российским футболистом Дмитрием Бариновым. Об этом информирует «РБ Спорт». По данным источника, турецкий клуб решил приобрести другого футболиста на позицию опорного полузащитника.
Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «железнодорожников» 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в 9 миллионов евро.