Турецкий «Бешикташ» намерен отказаться от трансфера российского полузащитника Баринова

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «железнодорожников» 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в 9 миллионов евро.