Редкие предметы из блокадного Ленинграда показали на выставке в петербургской библиотеке

Редкие артефакты блокадного Ленинграда, фронтовые фотографии, книги и письма бойцов представлены в библиотеке имени К.А. Тимирязева. Блокада Ленинграда — страшнейшее испытание в истории Петербурга. Она затронула многих жителей, оставив глубокий след в их жизни, истории их семей. Историк Андрей Кулик собрал редкие артефакты этого периода в одном месте, чтобы продемонстрировать зрителю примеры героизма и сострадания.