Редкие предметы из блокадного Ленинграда показали на выставке в петербургской библиотеке

Редкие артефакты блокадного Ленинграда, фронтовые фотографии, книги и письма бойцов представлены в библиотеке имени К.А. Тимирязева. Блокада Ленинграда — страшнейшее испытание в истории Петербурга. Она затронула многих жителей, оставив глубокий след в их жизни, истории их семей. Историк Андрей Кулик собрал редкие артефакты этого периода в одном месте, чтобы продемонстрировать зрителю примеры героизма и сострадания.
«Наша выставка построена от трех витрин. Одна рассказывает про фронт. Это вещи, которые связаны с бойцами Ленинградского фронта. Вторая — это город и его жизнь. Здесь уникальные экспонаты. Третья витрина — это память. Как память о блокаде воспроизводилась в различных предметах в послевоенном Ленинграде», — сказал организатор выставки.
Экспозиция рассказывает о быте защитников города на Неве. На витринах документы, письма и личные вещи бойцов Красной армии. Среди прочего представлены элементы снаряжения, изготовленные в блокадном Ленинграде: котелок и кружка, произведенные на консервном заводе.
«На выставке присутствует фотография краснофлотца, подаренная товарищу. На обороте текст: «На долгую память балтийскому другу Григорию Андреевичу С. от моряка-разведчика Николая Пушкина» и далее такой текст: «Вспомни, как на Балтике топили фашистскую сволочь». Мы выяснили, что Николай Пушкин — это героический моряк-разведчик, который несколько раз ходил на линию фронта, разведывал минные поля, на Ораниенбаумском плацдарме воевал. По документам Министерства обороны, он погиб летом 1944 года во время взятия Выборга. Но самое интересное, что эта открытка-фотография, которую он подписал в Кронштадте, датирована сентябрем 1944 года», — отметил историк.
Среди экспонатов — предметы из домашних архивов, письма сотрудников Эрмитажа отправленных в эвакуацию, открытки, издававшиеся в блокадном городе, книги, газеты, предметы, прошения о восстановлении карточек и разрешении на эвакуацию.
«Не скажу, что я их целенаправленно собирал: что-то попадалось, что-то отдавали родственники, им это было не нужно, а иногда и просто на помойках найдено», — рассказал Андрей Кулик.
На одной из витрин — первое издание «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. По мнению организаторов, экспозиция в библиотеке имени К.А. Тимирязева будет интересна аудитории всех возрастов. Жители и гости Северной столицы могут посетить уникальную экспозицию до 4 февраля.