Неравнодушные жители Екатеринбурга помогли найти потерявшуюся в Новый год собаку Жужу

Потерявшаяся в Новый год собака Жужа вернулась домой благодаря помощи неравнодушных жителей Екатеринбурга. Животное искали сотни людей.
Жужа сорвалась с поводка в ночь 31 декабря. Она чуть не угодила под машину, ударившись о корпус автомобиля. Испугавшись, собака бросилась прочь, да так, что хозяева не могли найти своего питомца в течение трех недель.
Собаку заметили в одном из районов города и сфотографировали. Волонтеры расставили ловушки в виде корма и часами дежурили возле них, несмотря на морозы, в надежде, что Жужа придет. Однажды так и вышло, поэтому животное удалось поймать и вернуть домой.
Владельцы собаки пообещали 15 тысяч тому, кто найдет их любимца. Спасителем оказалась жительница Екатеринбурга, которая отказалась брать деньги, поэтому вознаграждение перевели в приют «Котя и мечты о доме».