Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Греческие истребители сопровождают в Афины «заминированный» самолет из Польши

Происшествия
Греческие истребители сопровождают в Афины «заминированный» самолет из Польши

Летящий из Польши самолет ирландской авиакомпании Ryanair сообщил о заложенной на борту бомбе. Сейчас он направляется в Афинский международный аэропорт в сопровождении греческих истребителей F-16. Об этом информирует греческий телеканал ERT-1. Есть ли на борту воздушного судна пассажиры, не сообщается.

Ранее пассажирский самолет рейса Москва — Гоа перенаправили в Узбекистан. Причиной этому стало сообщение о минировании воздушного судна. Позднее выяснилось, что на борту нет бомбы, и лайнер благополучно долетел до первоначального пункта назначения.
самолет бомба польша афины сопровождение греческие истребители
Военкоры ФАН
Лучшие в аду