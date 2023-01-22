Греческие истребители сопровождают в Афины «заминированный» самолет из Польши

Летящий из Польши самолет ирландской авиакомпании Ryanair сообщил о заложенной на борту бомбе. Сейчас он направляется в Афинский международный аэропорт в сопровождении греческих истребителей F-16. Об этом информирует греческий телеканал ERT-1. Есть ли на борту воздушного судна пассажиры, не сообщается.