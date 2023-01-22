Дочь Заворотнюк поделилась кадрами с пикантной фотосессии

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк, приняла участие в пикантной фотосессии в Дубае. Девушка попозировала перед камерой в комбинезоне с экстремальным декольте и сверкнула грудью.
Заворотнюк-младшая поделилась кадрами с фотосессии в соцсетях. Дочь звезды «Моей прекрасной няни» показал бэкстейдж со съемки.
Модель позировала перед камерой в белоснежном комбинезоне с широкими штанинами и декольте до живота. Иногда казалось, что грудь блогера вот-вот выпадет из комбинезона.
«Я так скучала по съемкам», — поделилась эмоциями знаменитость.
Дочь актрисы фотографировалась на камнях и в воде. Заворотнюк-младшая призналась, что вода была очень холодной. Из-за этого модель осмелела и сделала несколько кадров, сняв верх комбинезона и прикрыв грудь широкополой шляпой.
Напомним, блогер переехала в ОАЭ в конце прошлого года. Дочь тяжелобольной актрисы перебралась в другую страну, поскольку ее муж получил там работу. Заворотнюк-младшая планирует прилетать в Москву к родным.
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