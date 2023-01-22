Пострадавший при обстреле HIMARS военврач ЧВК «Вагнер» вернется лечить раненых в Донбасс

Раненый врач из числа «музыкантов» ждет выздоровления, чтобы вновь приехать в медучреждение, где ранее спасал жизни гражданских и участников СВО.
Руководитель медицинской службы ЧВК «Вагнер» Александр Блинов вместе с военкорами ФАН побывал на территории госпиталя в Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР). Данное учреждение было атаковано украинской армией днем 31 декабря и серьезно пострадало.
«Приехал в свой родной госпиталь, в котором провели много месяцев с ребятами. Работали, ребят раненых спасали. Сейчас, конечно, печально на все это смотреть, в ужасном состоянии. Слава Богу, что никто из медгруппы не пострадал», — рассказал Блинов.
Начмед «музыкантов», который и сам был ранен при оказании помощи жителям Донбасса, рассказал, что хочет как можно скорее вернуться к работе.
«Рвусь сюда, но пока физическое состояние особо не позволяет. Как только коллеги травматологи разрешат мне начать работать, сразу сюда приеду», — поделился он.
При этом Блинов предположил, что обстрелом первомайского госпиталя Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, хотели деморализовать медицинских работников, продолжающих заниматься своим делом и помогавших людям, а также раненых бойцов, находящихся там на лечении.
«Хотели максимальный урон нанести и новогодний праздник испортить. Жалко ребят, которые на поле боя выжили, попали сюда 300-ми (ранеными. — Прим. ред.), прооперировались, спаслись, и, как казалось, уже в относительной безопасности находились. И погибло несколько человек здесь. Гражданский персонал получил ранения. Очень жалко», — сказал Александр Блинов.
Тем не менее, отмечает военврач, хоть здание и понесло серьезный ущерб, при обстреле не пострадали его коллеги: медики оказались целы и продолжали работать несмотря ни на что.
«В этой операционной много рассветов встречали с нашими хирургами. И причем, когда ВСУ нанесли сюда удары, в этот момент здесь шло две операции полостные. Хирурги, анестезиологи, медперсонал — умницы — не оставили свой рабочий пост, продолжили оперировать. Потом прибежали наши ребята, помогли раненых, которые под наркозом в бессознательном состоянии, вытащить через эти завалы, которые вы сейчас сами видите, спустили вниз, там продолжили операции и спасли людей. Герои мужики, молодцы», — заявил врач.
Сам Александр Блинов все еще реабилитируется после ранения, которое он получил в результате удара реактивными системами залпового огня HIMARS по городу Брянка, который находится всего в получасе езды от Первомайска. Он прибыл туда после очередного обстрела ВСУ, унесшего жизни большого числа мирных жителей. Начмед ЧВК «Вагнер» возглавил спасательную операцию и разбирал завалы, когда враг вновь открыл огонь по населенному пункту.
После этого военкоры ФАН посетили его в госпитале, где Блинов рассказал им о своем опыте и важности военных врачей на линии фронта.