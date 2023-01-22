Пострадавший при обстреле HIMARS военврач ЧВК «Вагнер» вернется лечить раненых в Донбасс

Сам Александр Блинов все еще реабилитируется после ранения, которое он получил в результате удара реактивными системами залпового огня HIMARS по городу Брянка, который находится всего в получасе езды от Первомайска. Он прибыл туда после очередного обстрела ВСУ, унесшего жизни большого числа мирных жителей. Начмед ЧВК «Вагнер» возглавил спасательную операцию и разбирал завалы, когда враг вновь открыл огонь по населенному пункту.