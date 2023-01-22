Шестилетний ребенок попал под колеса иномарки у пешеходного перехода в Челябинске

Водитель Mazda сбил шестилетнего ребенка на северо-западе Челябинска. После наезда мальчику потребовалась госпитализация, пишет пресс-служба управления ГИБДД по региону.
Инцидент произошел сегодня около дома на улице 250-летия Челябинска. Предварительно установлено, что ребенок в сопровождении матери начал перебегать дорогу у нерегулируемого пешеходного перехода, когда его сбила иномарка.
В настоящий момент малышом занимаются врачи. Сведений о степени тяжести полученных травм и состоянии ребенка пока не поступало.