«Сожгли свой шанс на вступление в НАТО»: Дудчак о циничном надругательстве шведов над Кораном

Публичное сожжение священной книги всех мусульман в Стокгольме вполне может саботировать вступление Швеции в Североатлантический альянс. Не исключено, что именно этого и добивалось руководство страны, поскольку просчитать последствия акции было не очень сложно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.
Вчера с одобрения городских властей праворадикальный активист Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. В ответ Анкара уже заявила, что воспринимает данные действия как нарушение Швецией соглашения о вступлении в НАТО. Шведские власти дистанцировались от вопроса, заявив, что позиция активиста не отражает взгляды руководства страны.
«Это мерзкая акция, санкционированная властями Швеции. Теперь вступление Швеции в Североатлантический альянс вообще становится сомнительным. Потому что Эрдоган попросту не может дать на это разрешения. Вообще есть ощущение, что шведы сами не очень-то и хотели туда попасть. Потому что они прекрасно понимали последствия. Не надо быть мудрецом, чтобы заранее предположить последствия такой акции. Они официально все разрешили, сославшись на свободу слова. При этом про свободу вероисповедания и уважение чувств верующих они почему-то забыли», — рассказал эксперт.
Политолог отметил, что Реджеп Эрдоган в результате подобного инцидента превратился из хозяина положения в заложника. Теперь пространство для маневра президента Турции значительно снизилось. Как и возможности для торга.
«Есть такое ощущение, что шведы сами дали козырь в руки тем, кто не хочет видеть Швецию в НАТО. Хотя сам Эрдоган не столько против Швеции в альянсе, сколько хочет получить максимальную выгоду от этого процесса. То есть ему без разницы будет ли Швеция в НАТО, главное выполнить его требования. А теперь получается, что мнение самого Эрдогана теряет ценность. Потому что вопрос с сожжением Корана достаточно однозначный и каких-то разночтений в реакции тут быть не может. Он просто обязан выступить жестко. Соответственно, пространство для торгов значительно сузилось, причем не по инициативе турецкого президента. И теперь представить Стокгольм в НАТО довольно проблематично из-за потенциально бескомпромиссной позиции Анкары. Думаю, это достаточно серьезный удар для самого Эрдогана», — подытожил собеседник нашего издания.
Напомним, что вступления в альянс Швеция (вместе с Финляндией) ожидает с конца весны прошлого года. Однако из-за принципиальной позиции Анкары процесс сильно затянулся. Публично Турция требует выдачи с территории обоих государств членов Рабочей партии Курдистана.