«Сожгли свой шанс на вступление в НАТО»: Дудчак о циничном надругательстве шведов над Кораном

Публичное сожжение священной книги всех мусульман в Стокгольме вполне может саботировать вступление Швеции в Североатлантический альянс. Не исключено, что именно этого и добивалось руководство страны, поскольку просчитать последствия акции было не очень сложно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.