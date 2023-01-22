Агентство Bloomberg: уголь и норвежский газ стали новой зависимостью Германии

Немецкая экономика не получала поставок газа из России с сентября прошлого года. Сейчас Норвегия является крупнейшим поставщиком энергоресурса в ФРГ с долей в 33%. Однако большая часть добывается на месторождении Гронинген, а власти королевства планируют закрыть его в 2024 году. Кроме того, Германия вынуждена продлить использование законсервированных угольных электростанций.