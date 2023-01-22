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Агентство Bloomberg: уголь и норвежский газ стали новой зависимостью Германии

Экономика
Агентство Bloomberg: уголь и норвежский газ стали новой зависимостью Германии

Власти Германии смогли сократить уровень потребления газа в стране на 14%, а также снизить цены на топливо, но столкнулись с другими проблемами на энергетическом рынке, пишет агентство Bloomberg.

Отказавшись от закупок голубого топлива у России, ФРГ оказалась в зависимости от СПГ, запасы которого в Норвегии и Нидерландах ограничены, а также вынуждена и дальше использовать уголь.

Немецкая экономика не получала поставок газа из России с сентября прошлого года. Сейчас Норвегия является крупнейшим поставщиком энергоресурса в ФРГ с долей в 33%. Однако большая часть добывается на месторождении Гронинген, а власти королевства планируют закрыть его в 2024 году. Кроме того, Германия вынуждена продлить использование законсервированных угольных электростанций.
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