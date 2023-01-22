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В Красноярске водитель легковушки погиб после столкновения с припаркованной фурой

Происшествия
В Красноярске водитель легковушки погиб после столкновения с припаркованной фурой

Отечественная легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик в Красноярске. Погиб водитель LADA Priora, рассказали в соцсетях очевидцы.

Смертельная авария произошла на Лесопарковой улице. По предварительным данным, автомобиль на полной скорости врезался в стоящий большегруз MAN с платформой, в результате чего легковушку отбросило на дорогу в машину ГИБДД, которая в это время двигалась по трассе.

Виновник происшествия скончался на месте от полученных травм. Его пассажиров – женщину и ребенка — доставили в медучреждение. О состоянии пострадавших не сообщается.
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