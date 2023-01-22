В Красноярске водитель легковушки погиб после столкновения с припаркованной фурой

Отечественная легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик в Красноярске. Погиб водитель LADA Priora, рассказали в соцсетях очевидцы.
Смертельная авария произошла на Лесопарковой улице. По предварительным данным, автомобиль на полной скорости врезался в стоящий большегруз MAN с платформой, в результате чего легковушку отбросило на дорогу в машину ГИБДД, которая в это время двигалась по трассе.
Виновник происшествия скончался на месте от полученных травм. Его пассажиров – женщину и ребенка — доставили в медучреждение. О состоянии пострадавших не сообщается.