В Красноярске водитель легковушки погиб после столкновения с припаркованной фурой

Смертельная авария произошла на Лесопарковой улице. По предварительным данным, автомобиль на полной скорости врезался в стоящий большегруз MAN с платформой, в результате чего легковушку отбросило на дорогу в машину ГИБДД, которая в это время двигалась по трассе.