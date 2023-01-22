Политолог Солонников о коррупционном скандале в Киеве: основные схемы никто трогать не будет

Как пояснил политолог, если кто-то из командования украинской армии, особенно на низших уровнях, станет приворовывать, то, наверняка, будет показательно наказан. В этом контексте эксперт напомнил о крылатом латинском выражении: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Поэтому определенную дисциплину поддерживать продолжат, причем такие факты активно и широко будут использовать для пиар-кампаний власти. Но «звенья» основных путей вывода средств с Украины при этом не будут затронуты.