Политолог Солонников о коррупционном скандале в Киеве: основные схемы никто трогать не будет

Созданные с участием Запада механизмы вывода «больших денег» с Украины — табу для следствия, поэтому накажут лишь отдельных казнокрадов.
Антикоррупционные разборки в Киеве вряд ли затронут налаженные схемы вывода денег из страны — гонениям подвергнутся лишь отдельные казнокрады. Об этом международной редакции ФАН рассказал политолог Дмитрий Солонников.
Ранее депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая сообщила, что руководство минобороны Украины вызвано на заседание комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в связи с коррупционным скандалом. Его причиной стали закупки продуктов для тыловых служб по завышенным ценам. Парламентарий сказала, что мероприятие состоится в закрытом режиме, а по его итогам ожидаются «резонансные выводы».
Как пояснил Солонников, на какие-то радикальные перемены после этого инцидента рассчитывать не стоит. В Киеве периодически возникает то одно, то другое уголовное дело, связанное с коррупцией, но все это мелкие, частные факты. Без сомнения, такие инициативы позитивно скажутся на образе правительства Украины в глазах западных партнеров и ее населения, поэтому подобные дела будут периодически «всплывать».
«А основные коррупционные схемы с выводом миллиардов долларов, как делалось, в частности, через криптобиржу, конечно же, никто трогать не будет. Уровень системных договоренностей с Соединенными Штатами и международными институтами, закачивающими миллиарды на Украину — это табу, туда никто заходить не станет», — подчеркнул Солонников.
Как пояснил политолог, если кто-то из командования украинской армии, особенно на низших уровнях, станет приворовывать, то, наверняка, будет показательно наказан. В этом контексте эксперт напомнил о крылатом латинском выражении: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Поэтому определенную дисциплину поддерживать продолжат, причем такие факты активно и широко будут использовать для пиар-кампаний власти. Но «звенья» основных путей вывода средств с Украины при этом не будут затронуты.
Накануне издание «Зеркало недели» опубликовало расследование, сравнив среднюю стоимость продуктов питания на украинской территории с той ценой, по которой якобы закупались «тыловики». Основную вину за это авторы возложили на военных командиров низшего звена. В свою очередь, украинское минобороны отвергло обвинения в коррупции и попросило у Службы безопасности Украины (СБУ) провести разбирательства в связи с распространением «заведомо ложных сведений».
Кроме того, глава МО Алексей Резников намерен 23 января зачитать в Верховной раде доклад о порядке, обстоятельствах и результатах закупки продуктов питания для национальных вооруженных сил.