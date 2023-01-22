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СК начал проверку по факту массовых жалоб жителей Ярославля на обработку улиц от гололеда

Происшествия
СК начал проверку по факту массовых жалоб жителей Ярославля на обработку улиц от гололеда

Жители Ярославля возмущены некачественной обработкой улиц от гололеда. От граждан поступило уже множество жалоб. По данному факту Следственный комитет организовал проверку, рассказали в ведомстве.

По словам граждан, дороги в городе покрыты льдом вследствие некачественной уборки снега. Причем, такая ситуация наблюдается даже в центральной части города. Это спровоцировало случаи травматизма, гражданам пришлось обращаться в медучреждения.

В областной больнице зафиксировали существенный рост числа обращений травмированных граждан после образования гололеда.
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