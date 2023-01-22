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ФБР расследует дело о гибели 10 человек при стрельбе в Монтерей-Парке в США

Происшествия
ФБР расследует дело о гибели 10 человек при стрельбе в Монтерей-Парке в США

В американском Лос-Анджелесе продолжается разбирательство по факту стрельбы, в результате которой погибли десять человек, и еще столько же были ранены. За расследование данного дела взялись сотрудники ФБР, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, что инцидент произошел в танцевальной студии в Монтерей-Парке, недалеко от места празднования Китайского Нового года. К настоящему моменту известно, что злоумышленник был вооружен полуавтоматической винтовкой, а после стрельбы сбежал в неизвестном направлении. Преступника ищут до сих пор.

Также отмечается, что празднование китайского Нового года должно было длиться еще два дня. Однако из-за ЧП власти были вынуждены отменить дальнейшие мероприятия.
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