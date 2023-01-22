ФБР расследует дело о гибели 10 человек при стрельбе в Монтерей-Парке в США

В американском Лос-Анджелесе продолжается разбирательство по факту стрельбы, в результате которой погибли десять человек, и еще столько же были ранены. За расследование данного дела взялись сотрудники ФБР, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Напомним, что инцидент произошел в танцевальной студии в Монтерей-Парке, недалеко от места празднования Китайского Нового года. К настоящему моменту известно, что злоумышленник был вооружен полуавтоматической винтовкой, а после стрельбы сбежал в неизвестном направлении. Преступника ищут до сих пор.
Также отмечается, что празднование китайского Нового года должно было длиться еще два дня. Однако из-за ЧП власти были вынуждены отменить дальнейшие мероприятия.