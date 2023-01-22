Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Константин Ивлев отпраздновал день рождения на Мальдивах

Шоу-бизнес
Константин Ивлев отпраздновал день рождения на Мальдивах

Шеф-повар Константин Ивлев отпраздновал день рождения на Мальдивах в компании своей супруги Валерии Куденковой и детей. Известному шоумену исполнилось 49 лет.

Куденкова опубликовала совместные фотографии в социальных сетях. Пара обнималась и держалась за руки, стоя на солнечном пляже. Жена назвала Ивлева гением и заявила, что поддержит его во всех намерениях и всегда будет рядом.

Константин Ивлев отпраздновал день рождения на Мальдивах

Ивлев признался изданию «7Дней», что отмечать день рождения на островах стало недавней традицией. Шеф-повар заявил о желании встречать каждый новый год своей жизни на Мальдивах еще как минимум полвека. Поклонники написали ему много теплых слов.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
ивлев шеф-повар мальдивы день рождения
Военкоры ФАН
Лучшие в аду