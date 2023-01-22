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Раздевшаяся для фотосессии Памела Андерсон скопировала образы Мэрилин Монро

Шоу-бизнес
Раздевшаяся для фотосессии Памела Андерсон скопировала образы Мэрилин Монро

Актриса и модель Памела Андерсон приняла участие в смелой фотосессии. Она скопировала образы голливудской иконы Мэрилин Монро.

Андерсон не стесняется раздеваться перед камерой даже в 55 лет. На этот раз актриса позировала на фотосессии голой, прикрываясь полупрозрачно розовой тканью, как это делала когда-то Монро.

Модель повторила и другой образ голливудской дивы. Она надела черное пышное платье с открытой спиной, благодаря чему получились эффектные черно-белые снимки.

У двух знаменитых блондинок есть еще кое-что общее. В прошлом году стриминговый сервис Netflix выпустил байопик «Блондинка» о Монро. Главную роль в фильме сыграла Ана де Армас.

Теперь же Netflix готовится выпустить документальную ленту «Памела: История любви». В фильме попытаются рассказать о секс-скандале с музыкантом Томми Ли с точки зрения Андерсон. Документалка станет ответом на нашумевший сериал «Пэм и Томми».
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