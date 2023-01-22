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Туристам из РФ грозит штраф до 300 долларов за курение на пляжах одной популярной страны

Общество
Туристам из РФ грозит штраф до 300 долларов за курение на пляжах одной популярной страны

Власти Мексики ввели новые ограничения для туристов и местных жителей, связанные с курением. Нарушение правил повлечет за собой штраф.

Находящимся на территории Мексики людям запретили курить в общественных местах. Речь идет о пляжах, летних верандах, отелях и других местах. Туристам придется заплатить от 50 до 300 долларов за несоблюдение нового закона, начавшего действовать с 15 января.

Раньше в Мексике курить нельзя было только в транспорте и местах общественного питания. Сейчас к ним добавился другой длинный список. За скобками остались только частные дома и специально отведенные для курения места.

Российские туристы могут встретиться с подобными запретами в Ирландии, Греции, Венгрии, на Мальте. В Колумбии, Бразилии, Аргентине, Иране, Непале запрещен даже вейпинг.
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