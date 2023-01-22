Туристам из РФ грозит штраф до 300 долларов за курение на пляжах одной популярной страны

Власти Мексики ввели новые ограничения для туристов и местных жителей, связанные с курением. Нарушение правил повлечет за собой штраф.
Находящимся на территории Мексики людям запретили курить в общественных местах. Речь идет о пляжах, летних верандах, отелях и других местах. Туристам придется заплатить от 50 до 300 долларов за несоблюдение нового закона, начавшего действовать с 15 января.
Раньше в Мексике курить нельзя было только в транспорте и местах общественного питания. Сейчас к ним добавился другой длинный список. За скобками остались только частные дома и специально отведенные для курения места.
Российские туристы могут встретиться с подобными запретами в Ирландии, Греции, Венгрии, на Мальте. В Колумбии, Бразилии, Аргентине, Иране, Непале запрещен даже вейпинг.