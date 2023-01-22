Экологи предрекли США катастрофу из-за сильной затяжной засухи

Если ситуация не изменится в ближайшие 10-20 лет, это обернется «катастрофическими последствиями» для всей страны. США грозит не только потеря водных ресурсов, но и оседание земли, что нанесет общий ущерб общественной инфраструктуре, пишет Newsweek.