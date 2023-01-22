Экологи предрекли США катастрофу из-за сильной затяжной засухи

Затяжная мегазасуха бушует в западной половине Соединенных Штатов. Такие климатические условия создают серьезную нагрузку на водные ресурсы.
Если ситуация не изменится в ближайшие 10-20 лет, это обернется «катастрофическими последствиями» для всей страны. США грозит не только потеря водных ресурсов, но и оседание земли, что нанесет общий ущерб общественной инфраструктуре, пишет Newsweek.
В условиях аномальной засухи находятся 65% континентальной части США. К наиболее пострадавшим штатам относятся Юта, Небраска, Орегон, Канзас и Оклахома. В ближайшее врем не стоит ждать улучшения ситуации, прогнозируют эксперты.