То, что Зайчик прописал: товаровед Макошина перечислила подарки огородникам на год Черного Кролика

Год Кролика наступил, и многие отправились отмечать его приход за город. Почему? Потому что на носу посевной сезон, и нужно подготовиться. Что подарить обитателям дачи и загородного дома, если вы еще не выбрали презент, ответила корреспонденту ФАН товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина.
Сезон стартует в ближайшие недели, огородники начнут готовить рассаду и, конечно, в первую очередь им понадобятся сами семена, лотки, рассадные кассеты и почвогрунт.
«Семена моркови, капусты, огурцов, кабачков, баклажанов, листового салата, артишоков и пряной зелени — то, что Зайчик прописал! Конечно, подойдут и семена цветов, которые с первыми теплыми днями будут высажены в открытый грунт», — напоминает собеседница ФАН.
А ведь еще нужно время, чтобы семена из пакетиков превратились в ростки с корешками, готовые перебраться на клумбы. Неделями кассеты и лотки с ними будут стоять по всему дому, загромождая пространство. Ваш огородник точно оценит складной стеллаж для рассады, где зелень будет подрастать, пока не придет ее время, считает Макошина.
Кроме того, стоит помочь своим близким подготовить место, куда, собственно, будут высажены проросшие семена:
«Грядки, бордюрные ленты, заборчики для оформления грядок, парники, стойки для поддержки растений. Пригодится и укрывной материал для защиты посадок от последних заморозков весной, вредителей и сорняков летом», — перечислила товаровед подарки, которые бы понравились хозяину года Кролику.
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