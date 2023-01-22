То, что Зайчик прописал: товаровед Макошина перечислила подарки огородникам на год Черного Кролика

А ведь еще нужно время, чтобы семена из пакетиков превратились в ростки с корешками, готовые перебраться на клумбы. Неделями кассеты и лотки с ними будут стоять по всему дому, загромождая пространство. Ваш огородник точно оценит складной стеллаж для рассады, где зелень будет подрастать, пока не придет ее время, считает Макошина.