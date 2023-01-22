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Мужчина выбросил кота бывшей жены из окна на 12-м этаже в Петербурге

Происшествия
Мужчина выбросил кота бывшей жены из окна на 12-м этаже в Петербурге

Кот стал жертвой разногласий, возникших на фоне развода жителей Петербурга. Животному удалось выжить, сообщило издание 78.ru.

Накануне вечером к мужчине приехала его бывшая жена. Она заявила, что хочет забрать своего кота. Экс-возлюбленный ответил, что питомца она может найти на козырьке дома. Мужчина вышвырнул животное из окна на 12-м этаже.

Женщина спустилась вниз и обнаружила пострадавшего кота. Предположительно, питомец упал на стекло машины. Ветеринары зафиксировали у животного перелом лап. Женщина обратилась в полицию с жалобой на бывшего мужа.
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