Музыка дипломированного психолога стала популярной в соцсети ЯRUS

Более 500 треков в разных стилях электронной музыки под десятком псевдонимов. Дипломированный психолог и саунд-продюсер Дмитрий Битунов стал одним из самых популярных исполнителей в социальной сети ЯRUS. О творческом пути артиста подробнее в этой статье.
Он создал четыре музыкальных лейбла, где на все мировые площадки выпускается более ста музыкантов. Написал саундтреки к популярным компьютерным играм Sonic, Cyberpunk и S.T.A.L.K.E.R. 2, работал на «Мосфильме».
Музыкальный мир узнал про Дмитрия в 2010 году. Сперва он работал диджеем, потом начал сам писать музыку. Вскоре пришла узнаваемость и популярность. За свою карьеру он выпустил больше 6000 композиций в таких стилях, как хаус, прогрессив хаус, 2step, Melodictempo.
Наиболее известное сценическое имя артиста — Dmitriy Rs. Под ним создаются коммерческие композиции, а также ремиксы на русскоязычные и зарубежные треки.
В социальной сети ЯRUS можно встретить таких исполнителей, как Multimen, Sr Amid, OFFKEDA, NO4X. Это тоже Дмитрий. Зачем так много псевдонимов? Музыкант говорит, что каждое сценическое имя используется под конкретный стиль музыки.
«Под именем Multimen я создаю сложную музыку с элементом симфонии, но в прогрессив-хаус звучании. Sr Amid используется для современной обработки музыки 80-х и 90-х годов. Есть псевдоним под японский рынок, где у меня заказывают саундтреки к фильмам. Таким образом, я разделяю свою аудиторию, чтобы каждый сегмент моих слушателей получал ту музыку, которую он любит», — объясняет Дмитрий.
В социальной сети ЯRUS музыкант создал свою страничку, где активно общается со своими подписчиками, выкладывает фотографии, публикует интересные посты. Топовые позиции в рейтинге занимают Black Cat, Geneva, U Want It. Пока музыкант выложил около 500 своих треков, но планирует пополнять свой музыкальный архив в приложении. Тем более, что никаких ограничений по количеству загружаемых композиций в ЯRUS нет.
Другой важной частью жизни Дмитрия стала психология. Получив высшее образование в этой сфере, он уже два года ведет приемы.
Такие разносторонние люди демонстрируют свои таланты на одной из самых открытых и доступных площадок в Интернете. В сервисе ЯRUS.Музыка представлено более 7,5 тысячи музыкальных альбомов с 27 тысячами треков различных жанров — от неоклассики и народных песен до рэпа, хип-хопа и электронной музыки. После ребрендинга регистрироваться и добавлять свою музыку в каталог стало еще проще.