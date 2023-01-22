Музыка дипломированного психолога стала популярной в соцсети ЯRUS

Такие разносторонние люди демонстрируют свои таланты на одной из самых открытых и доступных площадок в Интернете. В сервисе ЯRUS.Музыка представлено более 7,5 тысячи музыкальных альбомов с 27 тысячами треков различных жанров — от неоклассики и народных песен до рэпа, хип-хопа и электронной музыки. После ребрендинга регистрироваться и добавлять свою музыку в каталог стало еще проще.