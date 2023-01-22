Большинство арабских стран бойкотировало организованную ПНЕ встречу глав МИД в Триполи

Ранее дипломатический источник сообщил в интервью региональным СМИ, что решение бойкотировать международное мероприятие в Триполи отражает единую позицию арабских государств по отношению к вопросу ливийского урегулирования, особенно на фоне наличия законно избранного парламентом премьер-министра Фатхи Башаги. Уже почти год миновал с момента формирования нового кабмина, пришедшего на смену ПНЕ, срок полномочий которого закончился вместе с несостоявшимися в стране выборами.