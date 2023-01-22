Большинство арабских стран бойкотировало организованную ПНЕ встречу глав МИД в Триполи

Триполи, 22 января. Утратившее легитимность ливийское Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой организовало 22 января встречу глав МИД членов Лиги арабских государств (ЛАГ). Однако Триполи в назначенную дату не посетили 12 из 22 делегаций-участников.
Заседание прошло под председательством министра иностранных дел ПНЕ Наджлы Мангуш. По данным издания Afrigate News, присутствовать на встрече отказались Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, Джибути, Сирия, Ирак, Египет, Мавритания, Йемен и Ливан.
Однако даже не все замеченные на заседании делегации представляли непосредственно главы МИД. От Судана, в частности, присутствовал посол Хартума в Триполи Ибрагим Мухаммад Ахмад. Коморские острова отправили временного поверенного в делах Амира Ахмада аль-Фунди.
От Омана прибыл его представитель в Лиге арабских государств Абдалла Мусаллам. От Катара — заместитель делегата в ЛАГ Фахд бин Рашит аль-Миррихи. Рабат же направил на встречу советника министра иностранных дел Абу Закарию ар-Рихани.
Всего три страны, помимо Ливии, представили главы МИД — Осман эль-Гранди (Тунис), Рамтан Ламамра (Алжир) и Абшар Джамех (Сомали). Стоит отметить, что генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт также не принял участие в заседании.
Ранее дипломатический источник сообщил в интервью региональным СМИ, что решение бойкотировать международное мероприятие в Триполи отражает единую позицию арабских государств по отношению к вопросу ливийского урегулирования, особенно на фоне наличия законно избранного парламентом премьер-министра Фатхи Башаги. Уже почти год миновал с момента формирования нового кабмина, пришедшего на смену ПНЕ, срок полномочий которого закончился вместе с несостоявшимися в стране выборами.
Тем не менее Абд аль-Хамид Дбейба до сих пор не соглашается передать власть законному кабинету. Нелегитимный премьер даже демонстрировал готовность применить силу для того, чтобы сохранить уходящее правительство.