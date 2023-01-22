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Hill: отказ Запада от поставок тяжелых танков Украине приведет к разгрому ВСУ

Армия
Hill: отказ Запада от поставок тяжелых танков Украине приведет к разгрому ВСУ

Отказ Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, в первую очередь ФРГ, поставить тяжелые танки Украине приведет к полному разгрому ВСУ. Об этом сообщил отставной офицер американской армии Джим Джонс в статье для издания Hill.

Ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс заявил, что шансы украинской армии на благоприятный для себя исход боевых действий тают с каждым днем, а ВС РФ не предоставят противнику возможности активных действий на фоне нерешительности и растерянности коллективного Запада.
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