Ветеран боевых действий во Вьетнаме Джим Джонс заявил, что шансы украинской армии на благоприятный для себя исход боевых действий тают с каждым днем, а ВС РФ не предоставят противнику возможности активных действий на фоне нерешительности и растерянности коллективного Запада.