Новый сезон сериала «Эйфория» начнут снимать в феврале

Первый сезон «Эйфории» вышел 16 июня 2019 года, второй — 9 января 2022 года. Сериал поставил рекорд по просмотрам на платформе HBO Max. Зендея получила за роль в проекте премии «Золотой глобус» и «Эмми». Режиссером киноленты стал Сэм Левинсон. Он же написал сценарий к «Эйфории».