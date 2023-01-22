Новый сезон сериала «Эйфория» начнут снимать в феврале

Съемки нового сезона сериала «Эйфория» начнутся в феврале. Точная дата выхода новых эпизодов проекта от HBO пока не уточняется.
Премьера сериала может состояться в 2024 году, сообщает издание Collider. Недавно стало известно, что работа над часовым эпизодом проекта длится целый месяц. Об этом рассказала визажист Дониэлла Дэви.
Первый сезон «Эйфории» вышел 16 июня 2019 года, второй — 9 января 2022 года. Сериал поставил рекорд по просмотрам на платформе HBO Max. Зендея получила за роль в проекте премии «Золотой глобус» и «Эмми». Режиссером киноленты стал Сэм Левинсон. Он же написал сценарий к «Эйфории».