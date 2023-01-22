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Рынок коммерческой недвижимости оживает после ухода из России иностранных компаний

Экономика
Рынок коммерческой недвижимости оживает после ухода из России иностранных компаний

Ситуация с коммерческой недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге после массового ухода с российского рынка иностранных брендов стабилизируется, пишет «Коммерсантъ».

Закрывшиеся площади в торговых центрах активно замещаются ретейлерами из РФ, Турции и стран постсоветского пространства. По подсчетам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, средний уровень свободных площадей в московских ТЦ составляет 15,6%, а в Северной столице — рекордные для местного рынка 10,6%.

Согласно данным Focus Technologies, Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. квадратных метров торговых площадей) в ТЦ Москвы за первую рабочую неделю 2023 года отставал от аналогичного периода прошлого года на 9%, в Северной столице — на 6%.

Что касается офисного рынка, вакантные места занимаются компаниями нефтегазового бизнеса и предприятия с госучастием.
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