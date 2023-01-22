Мать секретаря Правительства Японии пообещала зашить ему карманы из-за инцидента с Кисидой

Мать пресс-секретаря Правительства Японии Сейдзи Кихару отчитала сына за непристойное поведение во время брифинга премьер-министра Фумио Кисиды. Об этом написало издание The Mainichi.
Кихару сопровождал главу правительства во время его визита в США. Кисида в Белом доме беседовал с журналистами. В это время пресс-секретарь стоял рядом, держа руки в карманах.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети. Его обвинили в нарушении нравственности. Кихара извинился перед общественностью, а также рассказал, что его уже отругала мать. Она даже пообещала зашить сыну карманы, чтобы предотвратить повторение инцидента.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва скоро отправит нового посла в Японию.