Мать секретаря Правительства Японии пообещала зашить ему карманы из-за инцидента с Кисидой

Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети. Его обвинили в нарушении нравственности. Кихара извинился перед общественностью, а также рассказал, что его уже отругала мать. Она даже пообещала зашить сыну карманы, чтобы предотвратить повторение инцидента.