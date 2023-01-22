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Макрон пришел к выводу, что Евросоюз должен быть геополитической силой

Политика
Макрон пришел к выводу, что Евросоюз должен быть геополитической силой

Евросоюзу следует стать геополитической силой и работать над развитием стратегии «Сделано в Европе». Так считает президент Франции Эммануэль Макрон.

На торжественной церемонии, организованной в честь годовщины заключения Елисейского договора, он подчеркнул, что подобная программа включит в себя период до 2030 года. По словам французского лидера, Европа должна занять лидирующие позиции «в развитии новых технологий».

«Германии и Франции необходимо идти вместе, чтобы ЕС мог выступать в качестве геополитической силы и более эффективно защищать свои интересы», — отметил Макрон.

Ранее глава Пятой республики дал понять, что видит во Франции и Германии «пионеров возрождения» Европы. Речь идет о формировании ими обновленной энергетической модели. С таким заявлением Макрон выступил в Сорбонне.
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