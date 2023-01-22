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Бизнесвумен из Москвы лишилась 4 млн рублей при попытке найти мужчину в Tinder

Происшествия
Бизнесвумен из Москвы лишилась 4 млн рублей при попытке найти мужчину в Tinder

Мошенники обманули 46-летнюю бизнесвумен из Москвы на 4 миллиона рублей. Орудием злоумышленников стало психологическое насилие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, женщина зарегистрировалась в приложении Tinder, желая найти себе пару. Там она познакомилась с мужчиной, который настроил ее на мысль о браке. Перед первым свиданием собеседник попросил гражданку зайти в агентство «Вместе навсегда», якобы чтобы убедиться в серьезности ее намерений.

Бизнесвумен выполнила условия, однако на месте ее ждала встреча с аферистами. Те, используя гипноз, заставили жертву взять кредит и отдать им все деньги.
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