Бизнесвумен из Москвы лишилась 4 млн рублей при попытке найти мужчину в Tinder

По информации издания, женщина зарегистрировалась в приложении Tinder, желая найти себе пару. Там она познакомилась с мужчиной, который настроил ее на мысль о браке. Перед первым свиданием собеседник попросил гражданку зайти в агентство «Вместе навсегда», якобы чтобы убедиться в серьезности ее намерений.