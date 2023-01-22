Сборы сиквела «Аватара» превысят 2 миллиарда долларов

Вторая часть кинофраншизы «Аватар» соберет в прокате более 2 миллиардов долларов. Благодаря этому режиссер Джеймс Кэмерон станет рекордсменом по еще одному пункту.
«Аватар: Путь воды» занимает пятое место по популярности за все время. Скорее всего, сиквел поднимется еще на одну строчку в этом топе.
В минувший вторник общие сборы фильма уже превышали 1,9 миллиарда долларов. По итогам текущих выходных лента должна преодолеть отметку в 2 миллиарда, пишет Deadline.
Если прогноз сбудется, сиквел «Аватара» станет шестым фильмом в истории, которому удалось достичь такого результата. Кэмерон же войдет в историю как единственный режиссер, снявший три таких кинокартины.
Напомним, франшиза «Аватар» не остановится на сиквеле. Запланирован выход еще трех фильмов серии. Третью часть собираются выпустить в конце 2024 года.